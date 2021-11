Diocesi: Tivoli e Palestrina, giovedì l’incontro dei giovani con il vescovo nel santuario di San Vittorino Romano

“Alzati! Ti costituisco testimone di quel che hai visto!” è il tema del Messaggio di Papa Francesco in occasione della XXXVI Giornata mondiale della gioventù e sarà anche il live motive della serata di preghiera e di incontro che i giovani delle diocesi di Tivoli e di Palestrina vivranno insieme al vescovo Mauro Parmeggiani giovedì 18 novembre, a partire dalle ore 19, presso il santuario di N.S. di Fatima, a San Vittorino Romano.

Organizzata dai responsabili del Servizio di pastorale giovanile-mistagogica e giovanile-vocazionale delle diocesi, i giovani si incontreranno presso la cripta del santuario a partire dalle ore 19, dove dopo l’accoglienza e alcune prove di canto inizieranno un momento di preghiera guidati dal vescovo recandosi insieme in santuario.

Terminata la preghiera, dopo circa due anni di incontri diocesani tra giovani “a distanza”, ci sarà un incontro “in presenza”: divisi in gruppi e nel rispetto delle norme anti contagio da Covid-19 i giovani condivideranno negli ampi spazi attigui al santuario una semplice agape, quindi saranno invitati ad organizzarsi per un ascolto in occasione del cammino sinodale della Chiesa italiana ed in vista del Sinodo dei vescovi del 2023. Ascolto che avverrà, tramite gli insegnanti di religione della diocesi, in tutte le scuole ma che intercetterà anche i giovani che frequentano gruppi parrocchiali, associazioni e movimenti ecclesiali.

“Accogliendo l’invito del Papa ai giovani: ‘Alzatevi e celebrate la Gmg nelle Chiese particolari!’ nella prossima domenica di Cristo Re – si legge in una nota delle diocesi -, questo momento vorrà essere una tappa importante di quel pellegrinaggio spirituale che porterà a celebrare la Giornata mondiale della gioventù a Lisbona nel 2023. Un cammino che dovrà vederci tutti – come invita il Papa nel suo Messaggio scritto per l’occasione il 14 settembre 2021 – ad aprirci alle sorprese di Dio, che vuol far risplendere la sua luce sul nostro cammino aprendoci ad ascoltare la sua voce, anche attraverso i nostri fratelli e le nostre sorelle, per aiutarci gli uni gli altri a rialzarci insieme, in questo difficile momento storico divenendo profeti di tempi nuovi, pieni di speranza!”.