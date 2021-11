Carceri: Assisi, in corso le giornate di formazione per cappellani e diaconi sul tema “La comunione come misericordia”

Sono in corso ad Assisi le giornate di formazione per i cappellani e i diaconi al servizio nelle carceri d’Italia, sul tema “La comunione come misericordia”. Da ieri e fino al 19 novembre, gli esercizi spirituali, guidati dal vescovo di Reggio Emilia-Guastalla, mons. Massimo Camisasca, si svolgono presso la casa di spiritualità Oasi Sacro Cuore.

“Questo corso di esercizi spirituali che il Signore ci dona di vivere sia siano un’occasione per ripensare in modo nuovo la nostra pastorale carceraria. Attraverso la preghiera, l’adorazione e l’ascolto della Parola ci sia un vero discernimento spirituale per mettere anche in discussione la nostra azione pastorale, per essere ‘pellegrini innamorati del Vangelo aperti alle sorprese dello Spirito Santo’ come ci ha indicato Papa Francesco. Dal tema che guiderà il cammino di questi giorni di formazione scaturiscono due parole che ci aiuteranno a riflettere sulla nostra missione nelle carceri: accanto ai condannati da un tribunale umano, abbracciati e rialzati dalla misericordia di Dio Padre”, afferma don Raffaele Grimaldi, ispettore generale dei cappellani delle carceri d’Italia.

“La ‘Chiesa che è in carcere’ – ha aggiunto don Grimaldi – ha bisogno di un annuncio forte e gioioso del Vangelo, che sappia toccare i cuori di uomini e donne che vivono la sofferenza e la solitudine. Andiamo avanti anche in questo tempo difficile, con la certezza che il Signore è accanto alla nostra umanità per donare la forza della speranza”.