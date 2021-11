Diocesi: Ragusa, il 18 novembre in preghiera per le vittime degli abusi

In preghiera, per le vittime e i sopravvissuti agli abusi. L’invito è del Servizio tutela minori e persone vulnerabili della diocesi di Ragusa, in occasione della prima Giornata nazionale di preghiera dedicata a loro, che ricorre il 18 novembre.

In tutte le diocesi della Sicilia, dal 18 al 28 novembre, saranno animate celebrazioni, veglie di preghiera, fiaccolate con lo scopo di riattivare percorsi di guarigione interiore, umana e spirituale. “Tutta la Chiesa italiana – afferma la referente diocesana Delizia Di Stefano – nel pieno spirito del cammino sinodale che abbiamo da poco intrapreso, si inginocchia per una richiesta di perdono, con l’intento anche di suscitare una corresponsabilità nuova nella tutela e nella protezione dei più fragili”.

Nella diocesi di Ragusa, durante le celebrazioni eucaristiche, sarà recitata la preghiera predisposta dal Servizio nazionale per la tutela dei minori. Il Servizio sarà inoltre presentato ai sacerdoti nel corso dell’incontro periodico del clero. Altre iniziative, tra cui l’attivazione del Centro ascolto, sono in fase avanzata di realizzazione.