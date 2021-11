Solidarietà: Fondazione Caritas e Eataly Firenze, evento solidale in favore della mensa per i più fragili

Si è svolto ieri l’evento solidale organizzato da Eataly Firenze in favore della mensa gestita dalla Fondazione Solidarietà Caritas. L’iniziativa, organizzata nell’ambito delle attività della campagna di raccolta fondi “La spesa che vale”, ha coinvolto decine di aderenti, che hanno partecipato alla serata e il cui contributo sarà devoluto alla mensa Caritas, che ogni giorno offre e garantisce un pasto a circa 300 persone. La mensa opera dal 1991 e in media negli ultimi anni, considerando il periodo che va dal 2017 al primo trimestre del 2021, ha garantito quasi 500.000 pasti. La fascia d’età più colpita è quella di 35-44 anni con un incremento dei minori che si rivolgono alla mensa. Solo nei primi tre mesi del 2021 sono state assistite 2.946 persone circa. Le nazionalità coinvolte sono quella italiana al primo posto seguito da quella rumena e marocchina. L’iniziativa è un evento inserito nell’ambito della campagna di raccolta fondi della Fondazione Caritas lanciata lo scorso 22 settembre, che ha l’obiettivo di sostenere la mensa Caritas sia economicamente sia nella gestione logistica. Accedendo al sito laspesachevale.it è infatti possibile scegliere direttamente i prodotti da donare che sono disponibili nella dispensa o indicare menu già previsti. “Questa non è solo una semplice serata di raccolta fondi ma un vero esempio di collaborazione e di cittadinanza attiva. Persone che si prendono cura, ognuna come può, di altre persone più fragili di loro”, ha detto il presidente della Fondazione Caritas Vincenzo Lucchetti. “Il successo di questa cena ci racconta come i temi di spreco, sostenibilità e attenzione alle fasce della popolazione meno abbienti siano al centro della vita di tutti ogni giorno”, ha aggiunto Matteo Nichetti store manager di Eataly Firenze.