Fondazione Migrantes: Padova, dal 17 al 19 novembre l’incontro nazionale “La Chiesa tra i viaggianti”

“La Chiesa tra i viaggianti”. È questo il tema dell’incontro nazionale per gli operatori della pastorale del circo e del luna park che la Fondazione Migrantes promuove a Padova, dal 17 al 19 novembre. L’incontro è pensato soprattutto per chi inizia il suo servizio in questo mondo o semplicemente “nutre interesse per esso, come occasione per approfondirne la conoscenza. Inoltre, chi lavora con la gente del viaggio ha la necessità di condividere le proprie riflessioni anche con colleghi che operano in luoghi molto lontani: ciò è fondamentale, sia perché siamo in pochi, e se ci confrontiamo solo coni più vicini potremmo essere costretti a un soliloquio, sia perché ci troviamo ad operare con persone mobili che vivono simultaneamente in contesti differenti, che è necessario confrontare criticamente”, spiega il direttore generale della Fondazione Migrantes, don Gianni De Robertis aggiungendo che l’emergenza legata al Covid-19 ha evidenziato, anche in questo settore, “molti problemi e interrogativi nuovi; per fronteggiarli è ancora più necessario il confronto diretto delle varie esperienze. Per tutti questi motivi, anche in un momento particolare come quello che stiamo vivendo, ritengo molto positiva l’occasione fornita da questo incontro, che mi auguro darà frutti abbondanti a beneficio di chi lavora per portare gioia a tutti noi, ma anche a favore della comunità tutta”.

Il convegno si aprirà il 17 pomeriggio con una introduzione di don De Robertis e un saluto della responsabile del settore dei viaggianti del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano, Alessandra Silvi. Seguirà una relazione su “La Chiesa tra e con la gente del viaggio” affidata a don Mirko Dalla Torre della Consulta nazionale Migrantes per la pastorale dello spettacolo viaggiante. La prima giornata si concluderà con una celebrazione eucaristica presieduta da mons. Luigi Bressan, vescovo incaricato per la Migrantes Triveneta. Il 18 novembre visita alla “città” delle giostre, Bergantino, e alle sue aziende. I partecipanti al convegno incontreranno anche il sindaco di Bergantino e le autorità locali. Nel pomeriggio “In ascolto di alcune testimonianze di fieranti e circensi” e la messa presso la chiesa parrocchiale di Bergantino, presieduta da mons. Gian Carlo Perego, presidente della Fondazione Migrantes. L’ultima giornata si aprirà con la messa presieduta da mons. Claudio Cipolla, vescovo di Padova. Seguirà una relazione su “Sagre e fiere parrocchiali, luoghi di accoglienza dei viaggianti?” affidata a don Antonio Salone della diocesi di Avezzano.