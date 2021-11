Diocesi: Bolzano-Bressanone, il 18 novembre convegno sugli abusi nella Chiesa con mons. Ghizzoni, presidente Servizio Cei tutela minori

La diocesi di Bolzano-Bressanone torna ad approfondire la questione degli abusi nella Chiesa nel convegno “Coraggio, parliamone! Opportunità e sfide per elaborare l’abuso di potere e di violenza”, in programma giovedì 18 novembre dalle 8.30 nel Centro pastorale a Bolzano. L’appuntamento affronta il tema con testimonianze di persone coinvolte e gli interventi di giuristi ed esperti, che approfondiscono il punto di vista della vittima, le resistenze da superare, il lavoro in rete e le misure di sensibilizzazione.

Il convegno – che si svolge in presenza ma anche in diretta streaming – è organizzato dal Servizio prevenzione e tutela dei minori e delle persone vulnerabili da abusi sessuali e altre forme di violenza. Si tratta del servizio specialistico istituito dalla diocesi, dal 2010 in prima linea su questo fronte. Tra i relatori al convegno l‘arcivescovo di Ravenna-Cervia e presidente del Servizio nazionale Cei di tutela dei minori, Lorenzo Ghizzoni, in videocollegamento da Ravenna; e Astrid Liebhauser, Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Carinzia. la sociologa Ulrike Loch presenta il progetto di uno studio sulla violenza nel contesto dell’abuso di potere nella Chiesa.