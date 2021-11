Campionati Europei di goalball: la Nazionale azzurra impegnata in Romania da domani al 19 novembre

(foto Comitato Italiano Paralimpico)

La Nazionale azzurra di goalball, gioco di squadra praticato da atleti affetti da disabilità visive, sarà impegnata da domani fino al 19 novembre a Targu Mures, in Romania, nei Campionati europei di goalball. L’Italia è inserita nel Gruppo A, assieme a Serbia, Danimarca e Olanda, mentre nel Gruppo B ci sono Romania, Svezia, Francia e Bulgaria. Sono 6 gli azzurri convocati dal Ct Francesco Gaddari per la trasferta europea in Transilvania: Christian Mair, Emanuele Nicolò, Christian Belotti, Filippo Pezzotta, Giuseppe Praticò e Dimitri Bernardi. Il primo incontro previsto per gli azzurri sarà domani contro la Serbia, quando in Italia saranno le ore 11,45. Giovedì 18 novembre alle ore 8 gli azzurri incontreranno la Danimarca, e venerdì alle ore 7,30 l’Olanda. In base ai risultati acquisti si accederà al tabellone dei quarti di finale, previsti per venerdì, mentre sabato 19 novembre si disputeranno semifinali e finali.