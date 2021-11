I Teatri del Sacro: Milano, da domani in scena al Teatro Oscar la settima edizione del festival di spiritualità

A Milano dal 17 novembre al 9 gennaio va in scena al Teatro Oscar “I Teatri del Sacro”, il festival dedicato alla spiritualità che torna per la settima edizione con una rassegna di tre tra i più significativi spettacoli premiati nelle precedenti edizioni. Si tratta di “L’Acquasantissima” di Fabrizio Pugliese (17 novembre), “Oibo’ sono morto” con Jacob Olesen e Giovanna Mori (25 novembre) e “Il desiderio segreto dei fossili di mare” de I Maniaci d’Amore (2 dicembre), a fianco di due nuove produzioni, selezionate attraverso un bando pubblico per residenze artistiche e che debutteranno in prima nazionale. I titoli sono “Materiali per la morte della zia” di Bribude Teatro (17 dicembre) e “Polittico della felicità” del Teatro dei Venti (9 gennaio).

Nel programma risiede tutta la filosofia che da sempre anima “I Teatri del Sacro”: sostegno alle compagnie, circuitazione e ricerca di nuovi spettacoli che raccontino le inquietudini del tempo presente. Nel 2021 per la settima edizione (il festival è biennale) “I Teatri del Sacro” approda a Milano grazie all’incontro con la storica compagnia de Gli Incamminati, inaugurando una piccola, ma tenace, alleanza artistica e produttiva con il progetto di De Sidera al Teatro Oscar, sempre nel segno di un dialogo profondo fra l’azione teatrale e la ricerca spirituale.

Si rinnova poi la collaborazione con La Casa dello Spettatore, associazione che cura da anni la formazione del pubblico attraverso dei percorsi di visione creati intorno ai temi degli spettacoli. In occasione della settima edizione, chi vorrà potrà gratuitamente seguire i laboratori dedicati allo spettatore iscrivendosi alla mail info@casadellospettatore.it.