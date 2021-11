Povertà educativa: “Con i Bambini”, giovedì presentazione online di una ricerca Demopolis

In vista della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 20 novembre, giovedì 18 novembre alle ore 10.30 si terrà la presentazione online dell’indagine “Gli italiani e la povertà educativa minorile – Ascoltiamo le comunità educanti”. La ricerca, realizzata dall’Istituto Demopolis, è stata promossa dall’impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. I risultati dell’indagine saranno presentati dal direttore dell’Istituto Demopolis Pietro Vento e da Sabrina Titone, ricercatrice Demopolis. Ne discuteranno Marco Rossi-Doria, presidente di “Con i Bambini”; Francesco Profumo, presidente di Acri; Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum nazionale del Terzo Settore.

Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile nasce da un’intesa tra le fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, Forum nazionale del Terzo Settore e Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale “Con i Bambini”, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione Con il Sud. Complessivamente sono stati sostenuti oltre 400 progetti in tutta Italia con più di 335,4 milioni di euro, coinvolgendo direttamente oltre 7.150 organizzazioni tra Terzo settore, scuole, enti pubblici e privati e interessando mezzo milione di bambini e ragazzi.