Diocesi: mons. Oliva (Locri), “la politica deve organizzarsi per garantire un’accoglienza dignitosa” ai migranti perché “ognuno di questi fratelli ha una dignità”

“Il fenomeno dei migranti che sbarcano sulle nostre coste non può essere più considerato emergenziale. La politica deve organizzarsi per garantire un’accoglienza dignitosa perché ognuno di questi fratelli ha una dignità”. Lo ha detto monsignor Francesco Oliva, vescovo di Locri – Gerace, a seguito degli ultimi episodi di sbarchi nella diocesi reggina. “La Caritas diocesana è attiva sul fronte dell’accoglienza. Abbiamo delle strutture che vorremmo e dobbiamo mettere a disposizione, come la casa migranti dei Santi Medici di Riace – ha detto il presule. Il prefetto mi ha chiesto collaborazione e non ci sono problemi da parte nostra”. La diocesi locrese è pronta anche a garantire “un dormitorio maschile e femminile che può dare accoglienza per i bisogni di questi fratelli” – ha sottolineato mons. Oliva -, nonché “un centro ambulatorio medico sanitario per le tante esigenze che i migranti che arrivano sul nostro territorio manifestano”.