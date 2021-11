Diocesi: Padova, domani Dies Academicus dell’Istituto superiore di Scienze religiose dedicato alle dinamiche di una Chiesa sinodale

“Esercizio del ‘potere’ nelle dinamiche di una Chiesa sinodale”. È il tema del Dies Academicus dell’Istituto superiore di Scienze religiose (Issr) di Padova in programma domani a partire dalle ore 16, nella sede della Facoltà teologica del Triveneto. La necessità del distanziamento permetterà la presenza in sede solo dei diplomati, ma sarà possibile seguire l’incontro grazie alla diretta YouTube, all’indirizzo: https://youtu.be/4Rb6gkRsxuk.

Il Dies Academicus si propone come occasione di “contributo nel cammino sinodale che la diocesi di Padova ha intrapreso; anche l’Istituto, infatti, si sente interpellato e fornisce competenze teologiche e culturali per una riflessione sul contesto odierno e le prospettive future”, spiega un comunicato. Da qui il tema della relazione affidata a Lorenzo Biagi, docente di Antropologia filosofica ed etica, antropologia economica e pedagogia dei nuovi stili di vita all’Istituto universitario salesiano di Venezia, che seguirà i saluti introduttivi del direttore dell’Issr di Padova, don Livio Tonello e del preside della Facoltà teologica del Triveneto, don Andrea Toniolo.

“L’intervento accademico – si legge ancora nel comunicato – sonda le dinamiche del cammino da fare assieme, del prendere parola in ordine a individuare decisioni e scelte adeguate. C’è una responsabilità di tutti i battezzati che si coniuga con le funzioni che sono proprie di ciascuna soggettualità. Il ‘potere’ decisionale che si esercita è nell’ordine del servizio e per l’edificazione del corpo ecclesiale”.

Chiuderà l’incontro l’intervento del moderatore, mons. Claudio Cipolla, vescovo di Padova, primo responsabile e sostenitore dell’ Issr che consegnerà i diplomi di laurea conseguiti nell’ultimo anno accademico.