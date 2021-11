‘ndrangheta: oltre 100 arresti in tutta Italia. La “soddisfazione” del ministro Lamorgese, “interessi illeciti hanno sempre più un carattere transnazionale”

“Soddisfazione per le vaste e articolate indagini condotte dalla Polizia di Stato, con il coordinamento delle Direzioni distrettuali antimafia di Reggio Calabria, Milano e Firenze e con il supporto del Servizio centrale operativo della Direzione centrale anticrimine, che hanno portato all’arresto su tutto il territorio nazionale e all’estero di più di 100 persone ritenute appartenenti alla ‘ndrangheta”. L’ha espressa il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, per la vasta operazione che ha portato all’arresto di oltre 100 persone sull’intero territorio nazionale.

Per la titolare del Viminale, “le complesse operazioni, che hanno, tra l’altro, consentito di intercettare un importante traffico internazionale di sostanze stupefacenti e di sequestrare un ingente quantitativo di cocaina, testimoniano ancora una volta l’elevata capacità investigativa e la professionalità delle nostre forze di polizia nel contrasto alle organizzazioni criminali i cui interessi illeciti assumono sempre più un carattere transnazionale”.