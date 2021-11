Fame nel mondo: Save the Children, opera di Sebastião Salgado all’asta per sostenere campagna contro la malnutrizione

Nel mondo, oltre 40 milioni di persone sono a livelli di insicurezza alimentare di “crisi” o di “emergenza”. Sono circa 5,7 milioni i bambini sotto i cinque anni che sono sull’orlo della fame, oltre il 50% in più rispetto al 2019. Oltre 2 milioni di bambini muoiono ogni anno anche a causa della malnutrizione, 1 ogni 15 secondi. Il Covid-19 aggraverà ulteriormente questo bilancio. Questa la denuncia di Save the children, che lancia la nuova campagna di comunicazione e raccolta fondi “Emergenza fame”, un appello urgente per contribuire ad evitare che centinaia di migliaia di bambini muoiano di fame. A sostegno della campagna, dal 17 al 24 novembre la casa d’aste Sotheby’s, grazie alla collaborazione con Contrasto, metterà all’incanto l’opera “Nenets nomads group”, una fotografia dell’artista di fama mondiale Sebastião Salgado, che ritrae i Nenets appunto, una popolazione indigena di circa 42.000 abitanti che vive nel distretto autonomo di Yamalo-Nenets nella regione siberiana settentrionale della Russia. La loro cultura e stile di vita sono definiti dalla renna (Rangifer tarandus sibiricus). “Purtroppo, i Nenets non sono stati protetti dai cambiamenti politici e ambientali – spiega l’organizzazione -. Come parte del suo programma di collettivizzazione nazionale, il governo sovietico ha infatti cercato di costringere questa popolazione nomade a diventare sedentaria. Oggi affrontano una minaccia diversa. In alcune aree, come la penisola di Yamal, lo sviluppo di giacimenti di petrolio e gas sta danneggiando i pascoli delle renne. Il cambiamento climatico sta colpendo anche i Nenets poiché possono attraversare solo alcune aree del Circolo polare artico quando sono congelati e lo scioglimento del ghiaccio sta riducendo la durata effettiva dell’inverno”. La donazione da parte di Salgado avviene in occasione della mostra Amazzonia di Sebastião Salgado, prodotta dal Maxxi Museo nazionale delle arti del XXI secolo in collaborazione con Contrasto e curata da Lélia Wanick-Salgado, a Roma dal primo ottobre 2021 al 13 febbraio 2022. Per partecipare all’asta, basterà collegarsi al link e registrarsi per poter fare la propria offerta. I fondi raccolti verranno interamente destinati alla campagna “Emergenza Fame” di Save the children.