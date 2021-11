Ambiente: Mite, domani conferenza stampa di presentazione della Giornata nazionale degli alberi “gemme di legalità”

Domani, mercoledì 17 novembre, alle ore 10, all’Auditorium del ministero della Transizione ecologica (Mite), si terrà la conferenza stampa di lancio della Giornata nazionale degli alberi “gemme di legalità” prevista il 20 e il 21 novembre a Palermo. Intervengono Ilaria Fontana, sottosegretaria al ministero della Transizione ecologica, Antonio Pietro Marzo, comandante del Cufa, e Maria Falcone, presidente della Fondazione Falcone. Modera il giornalista Fabio Zavattaro.

Il progetto nazionale di educazione alla legalità ambientale “Un albero per il futuro”, promosso con la collaborazione del ministero della Transizione ecologica e voluto fortemente dalla Fondazione Falcone e dall’Arma dei Carabinieri, “prevede la donazione e messa a dimora nelle scuole italiane di circa 50mila piantine nel triennio 2020-2022. Oggi sono quasi 1.000 gli istituti scolastici che hanno aderito e intrapreso questo percorso verso la consapevolezza dell’importanza degli alberi per il contenimento dei cambiamenti climatici e la conservazione ambientale con il supporto dei Carabinieri della Biodiversità e oltre 5.000 le piante già messe a dimora”, si legge in una nota del Mite.

Le piante messe a dimora vengono automaticamente geolocalizzate sul sito dove, con un algoritmo, viene calcolato in tempo reale il quantitativo di CO2 che ogni pianta assorbe. Nell’ambito del progetto, “sono state duplicate le gemme dell’albero Falcone (dalla pianta storica simbolo del riscatto civile contro le mafie della città di Palermo, posta all’ingresso di quella che fu l’abitazione del magistrato Giovanni Falcone e della moglie Francesca Morvillo) e i piccoli alberi verranno donati a tutte le scuole italiane per formare il grande bosco diffuso della legalità”.