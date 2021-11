Austria: cala il numero dei religiosi, ma si conferma il ruolo pastorale, educativo e sociale degli ordini

Attualmente in Austria ci sono circa 4.500 tra religiose e religiosi. Ogni anno la Conferenza dell’Ordine austriaca raccoglie i dati: quelli attuali sono riferiti al 1° gennaio 2021.In Austria ci sono 106 ordini femminili per un totale di 2.944 suore e 86 ordini maschili con 1.563 tra padri e fratelli. Il numero dei membri è in calo da molti anni. Al 1° gennaio 2020, le statistiche registravano 4.691 religiosi. La ragione principale del calo risiede nell’aumento dell’età dei membri, specie tra gli ordini femminili: il 61% delle suore ha almeno 75 anni. Negli ordini maschili, la proporzione in questa fascia di età è del 30%. Ci sono 454 luoghi in tutta l’Austria “ in cui i religiosi sono presenti e hanno un impatto sulla società”, ha affermato suor Christine Rod, segretaria generale della Conferenza religiosa. Le presenze sono principalmente nella direzione del lavoro sociale, del sostegno spirituale, del lavoro educativo o della terapia. Gli ordini femminili sono ancora associati a grandi scuole e ospedali. Tuttavia, questi si stanno spostando verso nuove specializzazioni. Il carisma specifico dell’ordine o il profilo delle istituzioni continua ad esistere, anche se i membri dell’Ordine lavorano solo in misura molto limitata direttamente in loco. Nel caso degli ordini maschili si registrano sviluppi nel profilo delle attività, ma la pastorale è ancora largamente dominante. Più di 600 religiosi sono attivi come pastori in sedi parrocchiali o comunque nell’ambito della liturgia. Nell’arcidiocesi di Vienna, ad esempio, circa il 50% delle parrocchie è curato da religiosi. Ci sono un totale di 235 scuole religiose in tutta l’Austria, frequentate da più di 52.000 alunni: sono circa i tre quarti delle scuole private cattoliche. Inoltre, ci sono 23 ospedali religiosi e 27 istituzioni di alta educazione.