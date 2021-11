Calcio: Immobile, “è la prima volta che faccio l’arbitro, spero che vi divertirete”

“È la prima volta che faccio l’arbitro, sono sicuro che mi divertirò e spero che vi divertirete”. Così il giocatore della Lazio, Ciro Immobile, ha definito il ruolo insolito che ricoprirà domenica prossima, come arbitro della partita amichevole di calcio “Fratelli tutti”, tra la World Rom Organization e la “Squadra del Papa – Fratelli tutti”, in programma domenica 21 novembre, alle ore 14.30, presso il Training Center della Società Sportiva Lazio, a Formello (i cancelli saranno aperti alle ore 13 – l’ingresso è libero). “Sono felice che la mia società ospiterà questa partita a Formello”, ha detto il capitano durante la presentazione dell’iniziativa: “Noi, come società sportiva Lazio, siamo una grande famiglia: sono con noi giocatori che vengono da tutto il mondo, siamo abituati a queste situazioni. Siamo contenti di poter insegnare ai bambini qualcosa che gli potrà essere utile anche in futuro”.