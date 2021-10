San Francesco: la Sardegna dona l’olio per la lampada. Mons. Carboni, “frutto della nostra terra e della nostra vita”

La Sardegna, quest’anno, dona l’olio per la lampada che arde sulla tomba di San Francesco, ad Assisi. “Insieme, ‘pastori’, autorità civili, militari e popolo poniamo un gesto semplice e denso: l’olio è frutto della nostra terra e del lavoro, quindi della vita con i suoi valori e speranze, preoccupazioni e fatiche. Alimenta la lampada – dice mons. Roberto Carboni, arcivescovo di Oristano e vescovo di Ales-Terralba – che arde davanti alla tomba del serafico Padre come continua invocazione sulla nostra Sardegna e sul nostro amato Paese. Esprime la convinzione che il mondo visibile è abbracciato da quello invisibile, non meno reale e concreto, popolato non da ombre oscure e ignote, ma dalla paternità di Dio, dall’amore della Trinità, abitata dalla Vergine Maria, dagli angeli e dai santi, dalle anime dei defunti, compagni del nostro pellegrinaggio verso il cielo”.

La diocesi con la delegazione più numerosa sarà quella di Ozieri (154 pellegrini), seguita da Ales-Terralba e Oristano (149), Iglesias (129), Cagliari (106), Lanusei e Nuoro (106), Sassari (100), Alghero-Bosa (70), Tempio (65) e 51 seminaristi. L’elenco dei pellegrini comprende 8 vescovi (di cui due emeriti), 54 sacerdoti, 2 diaconi. Sono attesi ad Assisi anche un centinaio di amministratori locali e regionali. “Il dono dell’olio da parte delle Regioni esprime – aggiunge l’arcivescovo – il segno di gratitudine, stima e riconoscimento nei confronti di ciò che ha vissuto e testimoniato il santo. La fiamma sta a rappresentare l’amore vivo di Francesco per Cristo crocifisso, ma anche l’offerta di tutti i comuni italiani uniti intorno ai valori religiosi e morali rappresentati dall’assisiate”. “Oggi San Francesco è riconosciuto – dice l’arcivescovo oristanese – come uomo del dialogo, dell’amore per l’altro e per il mondo. Il dialogo, virtù francescana per eccellenza, diventa quindi il primo richiamo del significato della festa del santo”.