Patto Educativo Globale: Fidae già al lavoro sul vademecum. Kaladich (presidente), “serve un nuovo modello di educazione, inclusiva e in dialogo”

“Oggi ci troviamo in un contesto mondiale profondamente mutato, dove il nuovo Patto educativo globale è più che mai necessario per cucire gli strappi che questa pandemia sta creando e per lavorare tutti insieme per un nuovo modello di educazione, più inclusiva e in dialogo con quanti hanno a cuore il bene comune”. Lo ha dichiarato la presidente nazionale della Fidae, Virginia Kaladich. In una nota spiega che “già da oggi un gruppo di lavoro della Fidae ha raccolto il nuovo Vademecum che il dicastero per l’Educazione cattolica, pubblicato ieri 1° ottobre 2021, per rendere concrete alcune proposte contenute nel documento e continuare, come ci ha invitato Papa Francesco, a trovare soluzioni, avviare processi di trasformazione senza paura e guardare al futuro con speranza”.