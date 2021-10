Diocesi: Casale Monferrato, oggi pomeriggio “Ora party” con gli animatori degli oratori

“Ora party: ritrovo e festa per tutti gli animatori dei nostri oratori”. Questo il titolo dell’evento in programma nel pomeriggio di oggi, sabato 2 ottobre, a Casale Monferrato, promosso dall’èquipe diocesana di Pastorale giovanile e vocazionale. Ad ospitare l’evento che apre l’anno pastorale sarà, dalle 15.30 alle 19, l’oratorio di Santa Maria del Tempio, frazione di Casale Monferrato. Sarà, spiegano gli organizzatori, “un’occasione per ritrovarsi in sicurezza, con alcuni spunti per riflettere insieme e per condividere l’entusiasmo di ripartire, sognare e progettare, all’interno della propria realtà oratoriana e comunità, ma anche con il desiderio di dare il via come giovani della diocesi ad un cammino comune”.

Dopo il momento di accoglienza sono previste “diverse attività di confronto, gioco e riflessione, partendo dalla quotidianità, cercando di riscoprire il gusto di essere comunità, con una particolare attenzione allo sguardo e alla voce dei più giovani”. L’incontro si concluderà con un momento di preghiera, “per affidare al Signore, tutti i progetti per il nuovo anno”.