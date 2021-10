Diocesi: Firenze, oggi in Santa Croce la terza Giornata della fraternità con lectio magistralis di Cacciari. In serata spettacolo “Dante incontra Francesco”

La forza profetica di Dante, sempre straordinariamente attuale e provocatoria, è il tema della terza Giornata della fraternità che si tiene oggi, sabato 2 ottobre, nella basilica di Santa Croce a Firenze. L’iniziativa, con inizio alle 16, è promossa dall’Opera di Santa Croce, dall’Opera di Santa Maria del Fiore, dalla Comunità dei Francescani conventuali e dalla Certosa di Firenze – Comunità di San Leolino.

Dopo i saluti del vicepresidente dell’Opera, Aureliano Benedetti, dell’assessore Alessandro Martini, e del rettore della basilica, padre Paolo Bocci, interverranno l’arcivescovo di Firenze, il card. Giuseppe Betori, e Giulio Conticelli, consigliere dell’Opera. Per l’occasione tornerà a Firenze a parlare di Danti Alighieri il filosofo Massimo Cacciari che terrà una lectio magistralis dedicata alle profezie di Dante.

La Giornata della fraternità – ricordano i promotori – nasce sulla scia del Documento sulla fratellanza di Abu Dhabi del 2019 che ha aperto una nuova fase nella relazione tra religioni. “In quest’anno 2021, in questo luogo dantesco, s’incrocia il centenario della morte di Dante che, per le sue profezie, rinvia alla struttura profetica delle religioni ebraica, cristiana, e islamica, impegnate per la fratellanza tra tutti i credenti, fra credenti e non credenti e fra tutte le persone di buona volontà”, ha sottolineato Giulio Conticelli ricordando che, nel 1956, Giorgio La Pira promosse il V Convegno internazionale per la pace proprio sul rapporto tra Storia e Profezia.

La Giornata si concluderà con lo spettacolo di musica e teatro “Dante incontra Francesco”, suggestiva rappresentazione che l’Ensemble San Felice con Opera Network Firenze presenteranno alle 21 in basilica.