Giornali Fisc: La Voce dei Berici, inaugurati dal card. Parolin i nuovi locali della redazione

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Inaugurati, stamani, i nuovi locali della redazione de “La Voce dei Berici”, il settimanale della diocesi di Vicenza. A presiedere la cerimonia, il segretario di Stato vaticano, il card. Pietro Parolin, con il vescovo diocesano, mons. Beniamino Pizziol. Presente anche il direttore dell’Ufficio nazionale per le Comunicazioni sociali della Cei, Vincenzo Corrado. Per l’occasione, mons. Pizziol ha scritto un messaggio, diffuso dal settimanale. “La città porta a incrociare le diverse e multiformi espressioni della vita individuale e collettiva, a incontrare persone di età, provenienze e orientamenti culturali anche molto diversi. Questa duplice visuale sintetizza in modo efficace quello che è il compito di un giornale come La Voce dei Berici. Esso è inserito dentro la città degli uomini a servizio della diocesi e per questo deve essere strumento di comunicazione, informazione, comunione e coagulo delle diverse realtà che animano la nostra comunità ecclesiale e il territorio, sapendone riconoscere i segni di speranza e dando così evidenza alle ‘buone notizie’. È questo un compito che viene portato avanti da 75 anni e che la nuova sede, per molti versi rilancia”.

Il trasferimento nei nuovi spazi rappresenta, secondo il vescovo, “un momento importante di rinnovamento per essere, sempre più e meglio, in grado di rispondere alle sfide che questo tempo, così ricco ma anche complesso, pone a ogni donna e uomo, a ogni realtà, Chiesa compresa”. L’augurio è che La Voce dei Berici, anche grazie a questi nuovi locali della redazione, “possa continuare in modo significativo ad affinare un doppio, qualificato sguardo sulla Chiesa e sulla città”.