Ambiente: Greenaccord, il “Premio Sentinella del Creato 2021” anche all’imprenditore Congiu e al manager Cozzoli

Il Premio Sentinella del Creato 2021, promosso da Greenaccord con Ucsi, Fisc e il Dicastero della Comunicazione della Santa Sede, consegnato a conclusione dei lavori del XVI Forum dell’informazione cattolica per la custodia del Creato svoltosi a Bari, non è stato consegnato soltanto a giornalisti, ma anche a imprenditori e manager pubblici, che nel corso dell’ultimo anno si sono distinti per il loro impegno sociale e professionale sui temi complessi e attualissimi della tutela della biodiversità e della custodia del pianeta.

È Patrizio Congiu, direttore di Ecotecno, l’imprenditore insignito del premio Sentinella del Creato di quest’anno “per l’abilità nel soddisfare, con piglio e lungimiranza, una grande esigenza: il risparmio dell’acqua, attraverso un dispositivo che possa essere usato da tutti e consenta un significativo risparmio di una fondamentale risorsa idrica per usi domestici e di altro tipo”.

Il presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli, è il manager pubblico al quale i promotori hanno scelto di conferire il Premio Sentinella del Creato, “in seguito ai riconoscimenti internazionali conseguiti nell’ultimo anno che hanno reso l’azienda pubblica una delle più sostenibili dell’intero panorama nazionale, con una precipua attenzione al benessere della collettività e all’equità sociale. Sport e Salute, infine, si è fatta apprezzare sia nelle attività formative, finalizzate a creare maggiore consapevolezza ecologica, sia nella gestione delle attività sportive – impianti, attrezzature e servizi ristorativi – che devono diventare a basso impatto ambientale, affinché il mondo dello sport sia di esempio e traino per tutte le attività umane”.