“A Sua Immagine”: oggi tappa a Bologna. Domani puntata dedicata agli angeli

Oggi “A Sua Immagine” farà tappa a Bologna, la città dei portici, entrati a far parte della lista del patrimonio mondiale Unesco proprio quest’anno. Nella puntata in onda alle 15.45 su Raiuno, la cantante Cristina D’Avena, bolognese doc, parlerà del suo legame con la città. Dalla Torre dell’Orologio, allo storico palazzo dell’Archiginnasio, camminando sotto la torre degli Asinelli e per le strade del Quadrilatero – l’antico mercato medievale – Lorena Bianchetti ci porta alla scoperta di una città cosmopolita. Ma Bologna è anche fede e spiritualità e allora scopriamo la Basilica di San Petronio, la più grande e importante della città, e il complesso delle Sette Chiese. Paolo Balduzzi racconterà invece il Santuario della Madonna di San Luca.

A seguire “Le Ragioni della Speranza” con don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano. Si parlerà di Rione Terra, quartiere storico di Pozzuoli evacuato a causa del bradisismo negli anni Settanta e colpito anche dal terremoto dell’Irpinia dell’Ottanta, che ritorna a vivere anche grazie alla diocesi che col progetto “Puteoli Sacra” occupa giovani uomini e donne ex detenuti o che hanno perso il lavoro. Don Patriciello incontrerà i rappresentanti della Fondazione Regina Pacis che attraverso una cooperativa sociale svolge servizi di accoglienza, di guida e di manutenzione ai beni culturali e artistici.

La puntata di domani, domenica 3 ottobre, si ricollega alla festività del giorno precedente, dedicata agli angeli custodi. Chi sono gli angeli, qual è il loro ruolo? Come facciamo a conoscere meglio queste creature, che sono probabilmente fra i primi esseri soprannaturali con cui, già da bambini, veniamo a contatto? E in che modo gli angeli hanno influenzato la vita dei santi, che ne hanno spesso testimoniato l’azione e l’importanza? Gli angeli hanno anche subito trasformazioni e adattamenti che li hanno resi protagonisti della cosiddetta New Age: come si possono evitare confusioni ed errori? A queste ed altre domande si cercherà di rispondere nel corso della trasmissione in onda alle 10.30 sempre su Raiuno. In studio con Lorena Bianchetti padre Luciano Lotti, guardiano del Convento dei Frati minori cappuccini di San Severo e il teologo Marco Tibaldi.

Alle 10.55, dopo il notiziario con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla messa che andrà in onda dalla basilica superiore di San Francesco in Assisi con la regia di Gianni Epifani e il commento di Orazio Coclite. Alle 12 l’Angelus di Papa Francesco in diretta da piazza San Pietro.