Premio Toniolo 2021: giovedì cerimonia finale a Pieve di Soligo. Il tema: “La famiglia realtà generativa, educativa, di incontro fra le generazioni”

La cerimonia finale della sesta edizione del Premio Giuseppe Toniolo si svolgerà giovedì 7 ottobre, a partire dalle 20.45, nell’auditorium Battistella Moccia di Pieve di Soligo, nella piazza Vittorio Emanuele II. Il premio è promosso da Istituto diocesano “Beato Toniolo – Le vie dei santi”, diocesi di Vittorio Veneto, Pastorale sociale e del lavoro, Azione Cattolica vittoriese e parrocchia S. Maria Assunta di Pieve di Soligo, in collaborazione con il Festival Dsc e la rete Vite Illustri Pieve di Soligo. Il premio, in tre sezioni, è intitolato alla figura e all’opera dell’economista e sociologo cattolico nato a Treviso nel 1845 e morto a Pisa nel 1918, proclamato beato dalla Chiesa nel 2012 e le cui reliquie sono custodite nella tomba all’interno del Duomo di Pieve di Soligo.

“La famiglia come fondamentale realtà generativa, educativa, di incontro fra le generazioni e di apertura alla società: l’attualità del pensiero e dell’esempio di vita di Giuseppe Toniolo”: è questo il tema prescelto per l’edizione 2021 del Premio, sviluppato nel corso dell’anno anche attraverso incontri online a distanza di approfondimento con autori e realtà associative. La cerimonia finale del 7 ottobre – anniversario della morte del Toniolo – sarà preceduta alle 19 in duomo dalla concelebrazione eucaristica presieduta da don Roberto Bischer, delegato vescovile e direttore dell’ufficio per la pastorale della famiglia della diocesi di Vittorio Veneto. Info su www.beatotoniolo.it.