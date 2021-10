Diocesi: Bologna, domani pomeriggio il congresso di catechisti ed educatori. Il card. Zuppi conferirà il mandato di evangelizzazione

Sarà il cardinale arcivescovo Matteo Maria Zuppi ad aprire nel pomeriggio di domani, domenica 3 ottobre, il Congresso dei catechisti e degli educatori dell’arcidiocesi di Bologna, promosso dall’Ufficio catechistico diocesano e durante il quale conferirà il mandato di evangelizzazione. L’incontro, in programma dalle 15 in cattedrale, sarà trasmesso in streaming sul sito web dell’arcidiocesi e sul canale YouTube di “12Porte”.

“La figura di Nicodemo, icona di questo anno pastorale, ci introduce al tema dell’incontro con Gesù – afferma don Cristian Bagnara, direttore dell’Ufficio catechistico diocesano – e abbiamo intravisto qui la possibilità di un cammino nella preghiera cristiana. Ci soffermeremo, infatti, sul tema della preghiera come esperienza nella quale il catechista rinasce alla presenza di Dio”. “Ogni catechista – aggiunge don Bagnara – vive prima di tutto una intensa esperienza di incontro con Dio, della sua presenza nella vita, come in quella di Nicodemo che dall’incontro e dalla conoscenza di Gesù viene alla luce e ama la verità”.