Diocesi: Trapani, al via domani la “Settimana per il Creato” con la messa di mons. Fragnelli nell’area sfregiata dall’incendio di luglio

Sarà l’area demaniale di San Matteo, devastata da un incendio il 25 luglio scorso, ad ospitare la prima giornata della “Settimana per il Creato” che si terrà da domani a Trapani per iniziativa di diocesi, amministrazione comunale, associazioni e scuole. “L’impegno per l’ambiente – sottolinea Gino Gandolfo, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale sociale ed il lavoro – riguarda tutti, ciascuno deve sentirsi coinvolto in un progetto comune ed è questo il senso di un progetto che ci ha visto riuniti, ognuno al servizio della nostra casa comune”.

Il primo appuntamento è fissato per le 8.30 quando prenderà il via l’esperienza di trekking biblico, una passeggiata in ascolto di se stessi e della natura accompagnati dalla ricchezza della Scrittura. Alle 11, nel luogo devastato dalle fiamme, il vescovo Pietro Maria Fragnelli presiederà la celebrazione eucaristica. Alle 15, poi, la “caccia al tesoro” improntata sull’ecologia ed il rispetto per l’ambiente che si svolgerà nell’area della villa Margherita con e per i bambini che frequentano i centri per minori della Caritas diocesana.

Martedì 5, alle 17.30 presso la Casina delle Palme, associazioni, amministrazione comunale, esercenti del centro storico cittadino si confronteranno “Trapani per la mobilità sostenibile. Un cambiamento possibile, anzi necessario”. Giovedì 7, alle 9.30, si concluderà il progetto avviato dal comitato “Piazza pulita” insieme all’Istituto “Rosina Salvo” di Trapani che ha restaurato e decorato le panchine di piazza Nino Castiglione. Chiusura domenica 10 ottobre con “Puliamo il mondo – Scopriamo come sta cambiando il nostro mare”: alcuni sub esploreranno i fondali attorno alla Torre di Ligny per valutare lo stato di inquinamento. Durante la mattinata ci sarà la pulizia della piazzetta San Liberale e dello spazio costiero adiacente.