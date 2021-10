Diocesi: Carpi, domani l’inaugurazione del nuovo anno pastorale con l’assemblea

Il nuovo anno pastorale sarà inaugurato ufficialmente dal vescovo di Carpi, mons. Erio Castellucci, domani, domenica 3 ottobre, alle 20.45, in cattedrale, con la convocazione dell’assemblea diocesana nel corso della quale verrà conferito il mandato ai catechisti.

A due settimane dall’apertura ufficiale nelle diocesi del cammino sinodale, prevista per domenica 17 ottobre, il vescovo illustrerà con quali modalità si attuerà in concreto, alla luce di alcuni recenti documenti messi a punto dall’episcopato italiano. Quella di domenica sera sarà quindi una vera e propria assemblea di “lancio” sia del nuovo anno pastorale ma soprattutto del cammino sinodale. Nel giorno di apertura del nuovo anno pastorale, nelle comunità parrocchiali si celebra la giornata per il quotidiano dei cattolici, Avvenire, con una distribuzione di oltre mille copie dell’edizione domenicale con una pagina speciale dedicata alla vita della diocesi, curata dall’ufficio comunicazioni sociali. Tra i contenuti, il messaggio del vescovo Castellucci che si sofferma sul ruolo di Avvenire e dei media cattolici, nazionali e locali come il settimanale Notizie, nell’accompagnare il cammino sinodale della chiesa italiana.

Sempre, domani, alle 16, nella nuova chiesa della Santissima Trinità a Cibeno la veglia di preghiera, presieduta dal vicario generale della diocesi monsignor Gildo Manicardi, in occasione della 16ª Giornata nazionale per la Custodia del Creato. L’evento è curato dalla Commissione per l’ecumenismo e dalla Consulta delle Aggregazioni Laicali e si colloca nel percorso di preparazione alla Settimana Sociale dei cattolici italiani, che si terrà a Taranto dal 21 al 24 ottobre, alla quale sarà presente una delegazione della diocesi di Carpi.