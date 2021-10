Diocesi: Albano, domani il “Cammino per la Terra” da Castel Gandolfo

Si svolge domani, domenica 3 ottobre, nella diocesi di Albano il “Cammino per la Terra”. L’iniziativa rientra nelle celebrazioni per il Tempo del creato ed è promosso da Ufficio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso e Comunità Laudato si’ Castelli Romani. “L’iniziativa vuole sviluppare le tematiche dell’ecologia integrale coinvolgendo diversi uffici diocesani, realtà associative ecclesiali e non, parrocchie, religioni e comunità religiose presenti sul territorio diocesano – illustra al Sir Marcella Costagliola, referente della Comunità Laudato si’ Castelli Romani e membro della Commissione per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della diocesi di Albano –. Sarà simbolo di quel camminare insieme nei mesi a venire, in un impegno congiunto per la casa comune seguendo l’invito della Cei a ‘camminare in una vita nuova’”. Il percorso inizia alle 16 dal Belvedere Giovanni XXIII a Castel Gandolfo e i partecipanti giungeranno in piazza Pia ad Albano, dopo aver attraversato la pista ciclabile “Cammino della Fraternità”, accolti dal vescovo mons. Vincenzo Viva. Una mostra sul Cantico delle creature, preghiere e testimonianze proposte da cattolici, ortodossi, evangelici, islamici, baha’i e da studenti accompagneranno il percorso. “In continuità con un’iniziativa organizzata per la Giornata della fratellanza umana a febbraio, vogliamo impegnarci insieme concretamente per il territorio, partendo da un progetto itinerante sulla Laudato si’ e da un servizio medico gratuito offerto ai più fragili da professionisti di religioni diverse”, conclude Costagliola.