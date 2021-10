Ambiente: Dattomo (Kcity), “riusare non basta. La rigenerazione urbana necessaria per un cambio di prospettiva”

“Riusare non basta. La rigenerazione urbana necessaria per un cambio di prospettiva”. Lo ha sostenuto, stamattina, Nicla Dattomo, project manager di Kcity, nel suo intervento alla seconda giornata del XVI Forum nazionale dell’informazione cattolica per la custodia del Creato, promosso fino a domani a Bari da Greenaccord onlus.

“Le urgenze, le sfide e anche le straordinarie opportunità del Pnrr individuano nella rigenerazione urbana una chiave e uno strumento essenziale di ricostruzione di valore e di promozione di sviluppo, con attenzioni privilegiate agli impatti in termini di coesione sociale e territoriale”, ha chiarito Dattomo. “Uso responsabile delle risorse, inclusione delle comunità nei processi, integrazione delle marginalità sono alcuni dei caratteri propri e dei risultati che ci si aspetta vengano conseguiti dai progetti e dai processi”, ha aggiunto.

KCity è una società a responsabilità limitata che lavora per conto di istituzioni pubbliche, soggetti privati e del terzo settore, ai quali offre servizi e prestazioni professionali per la definizione di piani e progetti e la gestione di interventi e iniziative nel campo della rigenerazione urbana.