Coronavirus Covid-19: Ipsos-Save the Children, 2 ragazzi su 3 favorevoli a obbligo vaccinale, 9 su 10 intendono vaccinarsi. Fiducia diffusa nella scienza

Due adolescenti su tre sono favorevoli all’obbligo vaccinale contro il Covid-19, e solo 1 su 10 non intende vaccinarsi. Il 73% di loro dichiara di avere fiducia nella scienza per combattere la pandemia. Quattro su dieci hanno dovuto affrontare contrasti in famiglia sull’utilità dei vaccini, nella maggior parte dei casi dovuti ai dubbi dei genitori rispetto all’opportunità di farli vaccinare. Ad alcuni di loro è stato vietato di farlo. È, in estrema sintesi, la fotografia della “cittadinanza scientifica” dei ragazzi in un’indagine condotta da Ipsos per Save the Children, che anticipa la nuova edizione dell’Atlante dell’infanzia a rischio in Italia, in uscita a novembre in libreria.

Secondo il sondaggio, realizzato su un campione rappresentativo di giovani tra i 14 e i 18 anni nel periodo 13-25 agosto 2021, i ragazzi si sono informati di più sulle questioni scientifiche in questi mesi di pandemia (67%) ma, nonostante questo, spesso si sono sentiti confusi dalle informazioni trasmesse dai mezzi di comunicazione (62%). Eppure hanno le idee chiare: nonostante più della metà degli intervistati (59%) affermi che sia comprensibile che le persone siano spaventate dal vaccino, quasi due adolescenti su tre (64%) sono favorevoli all’introduzione dell’obbligo vaccinale.

“Gli adolescenti hanno pagato il prezzo più alto della pandemia: non è stata sottratta loro solo la libertà di muoversi negli spazi, ma quella di pensare al futuro con delle certezze. Si sono trovati tagliati fuori dalla scuola, dalla socialità e da tutti quei punti di riferimento in cui erano cresciuti. Ma hanno mostrato ancora una volta di avere forza e di essere capaci di resilienza”, spiega Daniela Fatarella, direttrice generale di Save the Children. “La loro fiducia nella scienza è un segnale di grande importanza, che dimostra la loro voglia di guardare al futuro costruendolo su solide certezze”.