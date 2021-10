Formazione professionale: Ciofs-Fp, dal 6 ottobre a Bologna il Seminario Europa su “Ripartiamo dai giovani!”

Torna in presenza e itinerante sul territorio da 33 edizioni l’incontro sulla formazione professionale e lavoro, il Seminario Europa, ideato e organizzato dal Ciofs-Fp (Centro opere femminili salesiane per la formazione professionale) e realizzato in sinergia con Forma. Quest’anno, a Bologna, dal 6 all’8 ottobre, con 50 relatori, osservazioni e tavoli di discussione su un tema caldo: l’allineamento tra identità professionale giovanile, esigenze del mondo del lavoro e impiego lungimirante dei fondi italiani ed europei.

“Ripartiamo dai giovani!” è il titolo che vuole essere anche un incitamento: “La pandemia che fa seguito ad una crisi economica e occupazionale ci costringe e non rimandare oltre un ridisegno delle competenze dei giovani, servono identità professionali nuove e ragionate sulla base di un ecosistema territoriale molto, molto reale – spiega Manuela Robazza, presidente nazionale del Ciofs-Fp –. Incontreremo le aziende, esperti e rappresentanti della politica, per creare dei prodotti formativi utili, utilizzando quei fondi che il nostro Paese attende in modo lungimirante”.

Il seminario Europa ha invitato a dibattere interlocutori del mondo imprenditoriale e lavorativo. E per la giornata conclusiva dell’8 ottobre interverranno: il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, il sottosegretario al Lavoro, Rossella Accoto, Romano Prodi, il vicepresidente della Confindustria, Roberto Brugnoli, Cisl, Confartiginato e diversi assessori regionali a cui sono demandate le competenze in materia di formazione professionale.