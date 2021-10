Devozione: Milano, s’inaugura nel pomeriggio la mostra di santini a Santa Maria alla Fonte

Sarà inaugurata oggi, alle 15.30, la mostra di santini di Nadia Nespoli, nella chiesa Santa Maria alla Fonte, a Milano.

L’artista Nadia Nespoli rende omaggio alla chiesa di Santa Maria alla Fonte in Chiesa Rossa, piccolo capolavoro del secolo X, con la mostra Rosario visuale, un’installazione tridimensionale che evidenzia il valore storico e religioso dei “santini” nel vissuto quotidiano. Realizzata in collaborazione con Fondazione Maimeri e con Laboratorio Artemisia, l’esposizione è costituita da una parete ricoperta da 300 immaginette dipinte a mano da Nadia Nespoli nel corso del 2021. Le immaginette riproducono l’iconografia della Madonna del latte presente all’interno dell’antica “Chiesa Rossa”, e sono collocate ritmicamente, una accanto all’altra, come i mattoncini di un muro. “Ciascun visitatore è invitato a scegliere la ‘propria’ immaginetta, staccarla dal muro e portarla a casa – spiega la curatrice dell’iniziativa, Margherita Zanoletti –. Questo semplice gesto permette a chiunque lo desideri di prendere parte attiva a un progetto partecipativo, in cui parte dei proventi ricavati sarà devoluta alla comunità di Frati Minori Cappuccini a cui è affidata la chiesa di Santa Maria alla Fonte”.

La mostra resta aperta fino al 31 ottobre 2021 e sarà visitabile venerdì 16-18, sabato 16-19, domenica 10-13 e 15-19.