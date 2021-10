Diocesi: Acireale, lunedì il vescovo Raspanti consacrerà sacerdote don Andrea Grasso

Sarà ordinato sacerdote lunedì 4 ottobre il diacono don Andrea Grasso per l’imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione del vescovo di Acireale, mons. Antonino Raspanti. La celebrazione è in programma alle 19, nella chiesa madre di Giarre, dedicata a Sant’Isidoro Agricola.

Andrea Grasso, nato a Giarre il 24 gennaio 1994, è cresciuto in quella comunità parrocchiale. Concluso il periodo di catechesi per fanciulli, ha iniziato a partecipare attivamente alla vita della comunità parrocchiale, prima nel coro parrocchiale e successivamente tra i ministranti. Entrato in Seminario nel settembre del 2015, nel 2017 inizia il suo tirocinio pastorale per due anni nella comunità parrocchiale “San Leonardo Abate” di Mascali e a seguire, nel 2019, nella comunità parrocchiale “Maria Ss. Immacolata” di Fiumefreddo.

Il 26 giugno del 2020 conclude gli studi teologici conseguendo il grado accademico di baccelliere in teologia con il massimo dei voti, discutendo la tesi dal titolo “Le figure di Mosè e Aronne nella Scrittura e nel Moses und Aron di Arnold Schönberg”. Lo scorso anno, l’11 settembre, è stato ordinato diacono e continua il suo percorso formativo presso l’Almo Collegio Capranica di Roma, studiando al Pontificio Istituto Biblico.