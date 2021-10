Diocesi: Cuneo e Fossano, domani celebrazione per il “Mese del Creato” condivisa con rappresentanti delle Chiese ortodosse e della Comunità islamica

Alla vigilia della festa di san Francesco d’Assisi, nel pomeriggio di domani, domenica 3 ottobre, le diocesi di Cuneo e Fossano vivranno la giornata di riflessione “Per la cura della vita – Celebrare il Tempo del creato”. L’iniziativa sarà ospitata dalle 14.30 alle 17 nella parrocchia Beata Vergine della Grazie in frazione Boschetti di Fossano. Interverranno don Damiano Raspo, riflettendo sull’esperienza della Chiesa in Amazzonia, e Andrea Ponta, sulla necessità di rispondere alla chiamata morale di una pratica più sostenibile. Inoltre, verranno presentate le esperienze della Banca del Tempo di Fossano e del Movimento per la decrescita felice del Circolo di Cuneo. Nella seconda parte del pomeriggio si celebrerà un momento di spiritualità interreligiosa insieme ai rappresentanti delle Chiese ortodosse e della Comunità religiosa islamica. L’appuntamento, che in caso di maltempo si svolgerà nei locali della parrocchia dello Spirito Santo di Fossano, sarà guidato da don Flavio Luciano, vicario episcopale per la carità e l’impegno sociale.