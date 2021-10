Rai Due: Sulla via di Damasco, nella puntata di domani testimonianze e racconti di migrazioni

Nuovo studio, nuova grafica, stesso cuore. Aria di novità a Sulla Via di Damasco, in onda domenica 3 ottobre, alle 9.10, su Rai Due: il programma di Vito Sidoti condotto da Eva Crosetta torna nello storico studio 1 di via Teulada (Roma), completamente rinnovato, per continuare a raccontare quei mondi – spesso dimenticati – che trasudano di spiritualità, di vita, di umanità.

Si inaugura la nuova stagione, in compagnia di Nello Scavo, giornalista di Avvenire, autore di inchieste sulla verità dell’emergenza profughi, l’argomento che è tornato al centro del dibattito con la crisi umanitaria in Afghanistan. All’inizio, la voce di Papa Francesco in quel memorabile viaggio a Lampedusa, che chiamerà l’umanità al risveglio della coscienza. Segue la cronaca del viaggio nel labirinto del dolore di Shadamgul, fuggito dall’Afghanistan: oggi è mediatore culturale in Italia. In tema di accoglienza, le testimonianze di padre Carmelo Ripamonti sulla missione del Centro Astalli, e di Domenico, pescatore, che non ha girato le spalle all’orrore del mare salvando decine di naufraghi. “Quando il Papa dice ‘siamo tutti fratelli’ – afferma Scavo – ci sta dando la risposta, qui ed ora, su come vivere meglio insieme”.