Giornalismo: Verona, torna il premio “Natale Ucsi” dedicato alle “buone notizie”

Torna anche quest’anno il premio giornalistico nazionale “Natale Ucsi” dedicato al giornalismo solidale e intitolato al giornalista veronese Giuseppe Faccincani. Promosso da ventisette anni dall’Unione Cattolica Stampa Italiana – sezione di Verona –, il riconoscimento ha l’obiettivo di fare emergere e riconoscere il buono e il bello che resta nascosto nella società e che il lavoro giornalistico – carta stampata, tv, radio e on line – spesso senza clamori –, ha il merito di portare alla luce.

Gli articoli stampa/web, i servizi televisivi e radiofonici pubblicati o in onda dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021 dovranno essere inviati – insieme alla scheda di partecipazione – esclusivamente in modalità on-line all’indirizzo candidature@premioucsi.it entro e non oltre le 17 di domenica 31 ottobre 2021 tramite servizi web quali, a titolo esemplificativo, wetransfer.com. Il bando 2021 e la scheda di partecipazione saranno consultabili sui siti: www.premioucsi.it; www.ucsi.it; www.odg.it; www.ordinegiornalisti.veneto.it.

Ogni candidato potrà concorrere con un solo articolo o servizio ed iscriverlo a una sola sezione del premio. I vincitori saranno informati – in via privata – entro fine novembre 2021; la cerimonia di premiazione si terrà a Verona, sabato 11 dicembre 2021, alle 11, nella sala Arazzi di palazzo Barbieri, sede del Comune.