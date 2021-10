Diocesi: Terni, oggi pomeriggio mons. Piemontese consacra due giovani sacerdoti

La Chiesa di Terni-Narni-Amelia è oggi in festa per la consacrazione presbiterale di due giovani, Daniele Martelli e Giuseppe Zen, che saranno ordinati sacerdoti dal vescovo Giuseppe Piemontese durante la celebrazione eucaristica che presiederà alle 17 nella cattedrale Santa Maria Assunta. Don Martelli, nato a Terni nel 1990, ha iniziato il suo percorso verso il sacerdozio dopo aver lavorato in ambito educativo e di animazione, in quello turistico e in quello culturale, come libraio e bibliotecario. Don Zen, nato a Terni nel 1979, ha maturato il desiderio di entrare in seminario poco dopo la laurea in Scienze forestali e ambientali e alcune esperienze lavoratori, tra le quali quelle nell’educazione ambientale e nel mondo della scuola.

“A quasi due anni dall’ultima ordinazione diaconale, con le limitazioni dettate dalla pandemia di Covid-19 che ha condizionato il normale svolgimento della vita religiosa, l’ingresso di due nuovi sacerdoti nel presbiterio diocesano – si legge in una nota – è salutato da tutta la comunità diocesana come un importante segno di ritorno alla vita ‘normale’, e soprattutto di speranza e d’impegno costante per una più intensa pastorale diocesana, specie in ambito vocazionale”.

Il rito sarà concelebrato dal vicario generale della diocesi, mons. Salvatore Ferdinandi, dal rettore del Pontificio Seminario Regionale “Pio XI” di Assisi dove i giovani hanno svolto i loro studi teologici, dal priore della cattedrale di Terni, mons. Carlo Romani, dei sacerdoti della diocesi e della Regione. Saranno presenti i seminaristi e diaconi compagni dei novelli sacerdoti negli anni della formazione, fedeli delle parrocchie dove attualmente i due diaconi svolgono il loro servizio: Santa Maria Assunta nella Cattedrale di Terni e San Giovanni Bosco in Campomaggiore.

A causa delle disposizioni anti Covid-19, potranno accedere all’interno della cattedrale 250 persone, solo su invito, mentre altre 200 persone potranno seguire la celebrazione in piazza Duomo, dove saranno allestiti un maxi schermo e posti a sedere distanziati secondo le normative vigenti. Il rito sarà trasmesso anche in diretta streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della diocesi di Terni-Narni-Amelia.