Diocesi: Bolzano-Bressanone, domani mons. Muser presiede l’ordinazione diaconale di Matthias Kuppelwieser

Domenica 3 ottobre, nel duomo di Bressanone, il vescovo Ivo Muser presiederà l’ordinazione diaconale di Matthias Kuppelwieser. La celebrazione, in programma alle 15, sarà per Kuppelwieser l’ultimo passo prima della consacrazione sacerdotale prevista nel 2022.

Kuppelwieser, 37enne di Colle Isarco, ha lavorato come elettrotecnico fino al 2011 prima di entrato nel Seminario maggiore di Bressanone. Ha concluso gli studi di teologia nel 2020, frequentando anche l’Università di Innsbruck e il Seminario di Trento. Nei fine settimana ha fatto esperienza pastorale in parrocchia. Nel maggio scorso, con il conferimento dell’admissio, il seminarista era stato ammesso al percorso di preparazione all’ordinazione sacerdotale.

Il rito verrà trasmesso in diretta anche nella chiesa parrocchiale di Bressanone e in streaming sul canale YouTube dell’unità pastorale Alta Val Pusteria.