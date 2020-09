Amazzonia: oggi la presentazione di un Atlante dei conflitti socio-territoriali

Un Atlante dei conflitti socio-territoriali nei nove Paesi della Panamazzonia, curato da numerose organizzazioni, verrà presentato oggi, alle 21 (ora italiana). La pubblicazione raccoglie dati sui conflitti in zone indigene e agricole negli anni 2017 e 2018 ed è coordinata dal coordinamento delle Commissioni di pastorale della terra dell’Amazzonia. Il lancio avverrà nell’ambito del IX Forum sociale Panamazzonico.

Alla produzione dell’Atlante hanno partecipato le seguenti organizzazioni: associazione Minga e Università dell’Amazzonia, dalla Colombia; Federazione nazionale delle donne contadine Bartolina Sisa, Centro di ricerca e promozione per il campesino (Cipca) dalla Bolivia; Istituto del bene comune dal Perù; Gruppo di ricerca su terra e territorio in Amazzonia presso l’Università Federale di Amapá, Osservatorio per la democrazia, i diritti umani e le politiche pubbliche e il coordinamento della Pastorale della terra, dal Brasile.