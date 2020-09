Ecologia integrale: Cattai (Focsiv), “la guida per comunità e parrocchie è invito alla conversione ecologica”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“La guida è uno strumento utile, un segno di speranza e di incitamento alla conversione ecologica di tutti noi”. Così Gianfranco Cattai, presidente della Focsiv, ha presentato oggi a Roma, nella Sala Marconi di Radio Vaticana, la Guida per comunità e parrocchie sull’ecologia integrale, ideata e realizzata da Focsiv in collaborazione con l’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei. Giunto alla seconda edizione, il volume raccoglie 20 casi concreti di attività economiche, sociali di cura dell’ambiente che diverse diocesi italiane hanno messo in atto in questi ultimi anni a seguito dell’uscita dell’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco. Lo scopo, ha proseguito Cattai, è unire “la dimensione sociale a quella ambientale e spirituale nel segno dell’ecologia integrale, che potrà rinnovarsi con la nuova enciclica ‘Fratelli tutti’”. La Focsiv continua a porsi “al servizio della Chiesa e della società per un cambiamento di giustizia sociale e climatica sempre più urgente”. Sabato sarà organizzato un evento sulla giustizia sociale climatica e la “tavolata senza muri” per “ribadire che siamo tutti sulla stessa barca e siamo tutti fratelli”. L’intenzione è anche di aprire un sito/blog dove raccontare con video e testimonianze “le tante pratiche da mettere in rete per creare un movimento di conversione ecologica”.