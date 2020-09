Povertà: Udine, domani convegno con mons. Redaelli, Bertinotti e Fiaschi

“Lo scandalo delle povertà. Le vecchie e le nuove ideologie” è il tema del convegno che si terrà domani (ore 20.45), a Udine (auditorium del Circolo culturale delle Grazie) e che vedrà protagonisti Fausto Bertinotti, presidente della Fondazione “Cercare ancora”, Claudia Fiaschi, portavoce del Forum nazionale del Terzo settore, e mons. Carlo Maria Redaelli, vescovo di Gorizia e presidente di Caritas italiana. A introdurre i lavori il presidente della Fondazione Friuli, Giuseppe Morandini, a moderare il dibattito sarà invece Alessandra Tam del Centro culturale regionale “Enzo Piccinini”. L’evento è promosso dalla Caritas diocesana di Udine insieme al già citato Centro culturale regionale ed è parte, si legge in una nota, “di una più ampia progettualità tesa ad accendere i riflettori sul tema, appunto, delle povertà, questione resa oggi ancor più urgente dalle ricadute anche economiche della pandemia”. L’iniziativa è resa possibile grazie al contributo della Fondazione Friuli e gode del patrocinio del Comune di Udine, di Fruts di Bosc e dall’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale. L’accesso alla sala avverrà nel rispetto della normativa attualmente in vigore per il contenimento della pandemia da Covid-19.