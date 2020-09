Coronavirus Covid-19: Palermo, 125 positivi nella Missione speranza e carità. Biagio Conte dalla Scozia, “solidale per la dura prova”

Sono in totale 125 i positivi su un totale di 422 tamponi effettuati ad ospiti, personale e volontari delle diverse sedi della Missione di speranza e carità, a Palermo. Fra i positivi risultano anche alcuni missionari nonché personale e volontari esterni alla missione. Sono 31 i positivi asintomatici, trasferiti presso il Covid-Hotel regionale.

Nella giornata di ieri si è svolta una riunione operativa cui hanno preso parte il Comune, l’Asp e la Protezione civile regionale, nel corso della quale, seguendo quanto deciso ieri in Prefettura, è stato predisposto il piano di assistenza a tutte le persone presenti all’interno delle “zone rosse” identificate dal presidente della Regione nelle quattro strutture della missione, nonché per il contenimento del contagio. “Solo in una delle strutture di accoglienza, quella di via dei Decollati, si registra una criticità dovuta all’elevato numero di ospiti (circa 200) mentre nelle altre, nelle quali si sono registrati in tutto 7 casi positivi, si è già predisposto l’isolamento di questi ultimi e il trasferimento in strutture sanitarie per coloro che necessitano assistenza specialistica”, riferisce il Comune di Palermo.

Intanto, il fondatore della missione, Biagio Conte, impegnato nel suo pellegrinaggio attraverso l’Europa, si trova a Edimburgo. E da lì ha inviato un videomessaggio alla città, preoccupato del momento difficile che la sua comunità sta vivendo. “Stiamo attenti a non chiuderci in noi stessi a causa della pandemia – dice – o ancora peggio a giustificarci dimenticando di fare le opere solidarietà e carità non aiutando il nostro prossimo cioè il nostro simile. Invio alla Missione speranza e carità, alla città di Palermo un messaggio profonda solidarietà per le dure prove che state affrontando. Sono solidale con tutte le istituzioni e con tutti quelli che sono in prima linea nel contrastare il virus”.