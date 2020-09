Unesco: Lucca e Trieste nella Rete globale delle città per l’apprendimento permanente

Lucca e Trieste entrano da oggi nella Rete globale delle città per l’apprendimento dell’Unesco (Gnlc), nata nel 2015 con lo scopo di “promuovere l’apprendimento dalla scuola di base agli studi universitari; rivitalizzare l’apprendimento nelle famiglie e nelle comunità; facilitare l’apprendimento nei luoghi di lavoro; estendere l’uso delle moderne tecnologie per l’apprendimento; migliorare la qualità e favorire l’eccellenza nell’apprendimento e coltivare una cultura dell’apprendimento per tutta la vita”. Trieste e Lucca vanno così ad aggiungersi ad altre 230 città di 64 Paesi. Le due città italiane, si legge in un comunicato Unesco, “sono state riconosciute come esempi considerevoli di come l’apprendimento permanente possa diventare una realtà a livello locale. Hanno dimostrato che politiche e pratiche di apprendimento permanente efficaci possono supportare lo sviluppo di città inclusive, sicure, resilienti e sostenibili e contribuire così all’Agenda 2030”. La presentazione avviene oggi nel corso di un evento on line: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_HUs016ysSlSKxmqUIwKQNA