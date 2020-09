Università: Seraphicum, al via con il nuovo anno accademico un corso triennale di grafologia

La grafologia entra nel panorama delle realtà accademiche pontificie con un corso triennale promosso dal Seraphicum. Sarà inaugurato venerdì 25 settembre, alle 15, l’anno accademico della Scuola di Grafologia Seraphicum, nella sede della Facoltà di via del Serafico, 1, a Roma. Si tratta di una specializzazione sinora ospitata dalla Pontificia Facoltà Teologica “San Bonaventura” e che adesso entra a far parte stabile dell’offerta formativa della Facoltà retta dall’Ordine dei Frati minori conventuali. Una disciplina che ha un nesso molto stretto con il mondo francescano, dato che padre della grafologia italiana è il marchigiano fra Girolamo Moretti (1879-1963), frate minore conventuale.

Dopo l’inaugurazione dell’anno accademico con un incontro tra tutti i docenti e gli studenti, si procederà all’avvio delle lezioni che vengono proposte sia nella modalità presenziale sia in quella on line interattiva, dal 25 settembre ogni venerdì, dalle 15 alle 19. Alla fine del percorso triennale, previa discussione della tesi, sarà rilasciato allo studente un diploma di studi abilitativo. Il corso prevede anche seminari, laboratori, convegni e workshop tematici, a cominciare dal convegno nazionale in programma sabato 10 ottobre (dalle 10 alle 17 all’Auditorium Seraphicum) sul tema “Umanità e scrittura. La grafologia di Girolamo Moretti”, valido come evento formativo gratuito con rilascio di attestato, trasmesso anche in diretta streaming. “La grafologia – spiega fra Raffaele Di Muro, responsabile della Scuola – rappresenta una disciplina molto affascinante, una chiave di accesso per una approfondita conoscenza della persona sotto il profilo psicologico, proprio attraverso l’analisi della scrittura, permettendo così di migliorare la conoscenza di se stessi, di comprendere il comportamento umano e di arricchire le relazioni. Obiettivo della nostra Scuola è far acquisire agli studenti uno strumento professionale, tecnico e scientifico, utile nei diversi settori lavorativi come analisi grafologica di personalità, risorse umane, settore giudiziario, criminologico e medico, settore dell’età evolutiva, ambito pastorale e vocazionale”.