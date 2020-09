Sport: Fondazione Gariwo, 24 settembre presentazione in streaming ebook “I Giusti dello sport”

Si intitola “I Giusti dello sport” l’ ebook che sarà presentato il 24 settembre, ore 17, per iniziativa di “Gariwo – La foresta dei Giusti”, in diretta streaming sulla pagina facebook della stessa onlus organizzatrice. Il testo, scaricabile gratuitamente (al link: https://it.gariwo.net/i-giusti-dello-sport-22505.html), “raccoglie le storie dei Giusti dello sport, atleti (e non solo) che attraverso le discipline olimpiche hanno saputo difendere la dignità umana, dalla Shoah ai tempi del Covid, e lanciare un messaggio di pace e di inclusività al mondo intero”, spiega un comunicato. Tra questi Smith, Carlos e Norman, i tre eroi delle Olimpiadi di Messico ’68, Gino Bartali e Nelson Mandela. L’ebook, pubblicato dalla Fondazione Gariwo e patrocinato dalla Fondazione Candido Cannavò per lo sport, è stato redatto da 22 autori tra cui alcuni dei principali giornalisti sportivi italiani come Gianni Mura, Darwin Pastorin e Leonardo Coen. Racconteranno la propria testimonianza inoltre alcuni degli atleti le cui storie sono incluse nell’ebook, tra cui la stella del rugby italiano Maxime Mbandà e Igor Trocchia, entrambi nominati cavaliere della Repubblica dal presidente Mattarella. Modera Joshua Evangelista, curatore della pubblicazione.