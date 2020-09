Diocesi: Padova, Custodia del Creato. Il 4 ottobre percorso guidato sui Colli Euganei

Si svolgerà domenica 4 ottobre, festa di san Francesco d’Assisi, sui Colli Euganei la Giornata per la Custodia del Creato della diocesi di Padova. Promossa dal’ufficio di Pastorale sociale, lavoro, giustizia e salvaguardia del creato, dall’ufficio Annuncio e catechesi e dall’ufficio di Pastorale della famiglia, la giornata si articolerà sul tema “Vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà”. In programma, un’immersione “guidata” nella natura dei Colli Euganei con proposte di attività per tutte le età. Ci saranno occasioni per bambini e ragazzi: laboratori con i catechisti e gli animatori della cooperativa Terra di mezzo, a Casa Marina; passeggiata nella spiritualità del creato accompagnati da guide naturalistiche volontarie del Gal patavino; degustazione di prodotti locali a cura della Coldiretti; pranzo al sacco nell’anfiteatro del monte Venda e, infine, concerto con Amazing Gospel Choir, prima della celebrazione eucaristica. Il via previsto per le 10 dalla chiesa di Faedo per una camminata spirituale lungo un percorso che porterà all’anfiteatro del Venda. Qui, la degustazione dei prodotti della Coldiretti e il pranzo al sacco, quindi il concerto e la celebrazione eucaristica alle 15.30, presieduta da don Marco Cagol, vicario episcopale per i rapporti con le istituzioni e il territorio. La partecipazione è a numero chiuso. Occorrerà, quindi, iscriversi entro martedì 29 settembre, tramite un apposito modulo. In caso di maltempo o di ulteriori disposizioni sanitarie la giornata sarà annullata.