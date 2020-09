Parma Capitale italiana della cultura: il battistero in un francobollo commemorativo

Parma Capitale italiana della cultura 2020+21: per celebrare l’evento il ministero dello Sviluppo economico ha emesso un francobollo, stampato dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, recante l’immagine del Battistero di Parma, “capolavoro architettonico che armonizza l’architettura romanica e l’architettura gotica”. Il bozzetto, curato dal Comune di Parma e ottimizzato dal Centro filatelico della direzione operativa dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, reca in alto il logo di Parma Capitale italiana della cultura 2020 e 2021. Completano il francobollo, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B”. Il francobollo sarà in vendita dal 22 settembre. “Il Battistero – afferma mons. Raffaele Sargenti, del Capitolo della basilica – è un segno da considerare come un unicum, un tutt’uno indivisibile che anche a livello simbolico ci riporta e regala la grande idea di unitarietà della nostra città intorno a questo progetto”.