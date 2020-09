Commissione Ue: da oggi la conferenza stampa principale al mercoledì tradotta nella lingua dei segni

Bruxelles: linguaggio dei segni alla conferenza stampa della Commissione Ue (foto SIR/CE)

A partire da oggi, la conferenza stampa del mercoledì in cui si riferiscono gli esiti della riunione settimanale del collegio dei commissari, viene tradotta anche nella lingua internazionale dei segni. Lo ha annunciato oggi il portavoce della Commissione Eric Mamer, in occasione della Giornata internazionale della lingua dei segni. E proprio da oggi si è cominciato. La conferenza stampa è stata, come di consueto, trasmessa anche su Ebs, il canale audiovisivo della Commissione europea. Nel mondo ci sono 72 milioni di non udenti, più dell’80% vive nei Paesi in via di sviluppo; ci sono 300 lingue dei segni. L’edizione 2020 di questa giornata, la terza, è dedicata al tema “le lingue dei segni sono per tutti!”.