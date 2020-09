Piano europeo su migrazioni e asilo: Oxfam, “un nuovo passo falso nella direzione sbagliata”

Secondo Oxfam il progetto di riforma del sistema di asilo presentato oggi dalla Commissione europea rappresenta “un nuovo passo falso nella direzione sbagliata”. Il testo, precisa Oxfam, “resta ben lungi dal realizzare una vera visione comunitaria nella gestione del fenomeno migratorio, che parta da una condivisione di responsabilità e della tutela dei diritti fondamentali dei migranti”. Ad esempio sul tema dei ricollocamenti dei migranti dagli Stati di primo arrivo, come l’Italia, l’adesione degli altri Paesi membri resta su base volontaria, trattandosi di un progetto di riforma che definisce un indirizzo generale. “Sebbene sia positivo il tentativo della Commissione europea di raggiungere un’intesa tra gli Stati membri per produrre un cambiamento significativo – afferma Paolo Pezzati, policy advisor per la crisi migratoria di Oxfam Italia –, siamo di fronte ancora una volta ad un visione puramente securitaria e di corto respiro. Nel tentativo di trovare un compromesso, infatti, è prevalsa la linea di quei Paesi che hanno come unico obiettivo, la riduzione del numero di persone a cui concedere protezione e una vita dignitosa in Europa”. Oxfam lancia un appello urgente “per un immediato cambio di rotta”. In questi giorni ha anche presentato una denuncia alla Commissione europea per le violazioni dei diritti umani dei migranti perpetrate dalla Grecia riguardo alle condizioni disumane nell’isola di Lesbo.