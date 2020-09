Settimana europea sport: #beactive, 42 Paesi per uno stile di vita più sano e attivo

Al via oggi la Settimana europea dello sport (23-30 settembre), nel quadro di una con conferenza organizzata dalla presidenza tedesca del Consiglio dell’Unione europea su “Partenariati per l’attività fisica e lo sport”, che si è svolta a Francoforte. #beactive sarà il mantra della settimana che vede 42 Paesi e regioni europee partecipare a questa sesta edizione; si articolerà con eventi on line e in presenza, nonostante tutte le limitazioni imposte dal Covid. “Lo sport ci insegna a essere resilienti, a essere flessibili e a non arrenderci, a vedere le sfide come opportunità”, ha commentato la commissaria Mariya Gabriel, che in collegamento con Francoforte ha ufficialmente aperto la settimana. C’è stata “grande creatività nel praticare esercizi e sviluppare programmi di fitness mentre tutti eravamo bloccati nel lock down”, ha poi aggiunto, incoraggiando a “costruire su questa esperienza e continuare i nostri sforzi per motivare gli europei ad adottare uno stile di vita più sano e più attivo”. Nell’edizione 2019 della settimana dello sport, oltre 15 milioni di persone hanno partecipato a 28mila eventi.